السلطة الفلسطينية : قرار باجراء الانتخابات المحلية في دير البلح بالتزامن مع الضفة

الإثنين 19 يناير 2026 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة الفلسطينية : قرار باجراء الانتخابات المحلية في دير البلح بالتزامن مع الضفة



رام الله / سما/

قررت لجنة الانتخابات المركزية إجراء الانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بالتزامن مع إجرائها في 420 هيئة محلية في الضفة الغربية.

يشار إلى أن المنطقة الوسطى وهي النصيرات والزوايدة من القطاع لم تدمر خلال الحرب وان دير البلح لم تدخلها الدبابات.

وبحسب بيانها فإنه على ضوء القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 02/12/2025، والقاضي بتحديد يوم السبت الموافق 25/4/2026 موعداً لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في جميع محافظات الوطن، وحيث أن اللجنة ترى صعوبة إجراء الانتخابات المحلية في كامل قطاع غزة، إلا أن اللجنة وبعد دراسة للظروف الراهنة في قطاع غزة، وحرصاً على تعزيز الوحدة الجغرافية والسياسية بين شطري الوطن، وضمان حق المواطنين في المشاركة في العملية الديمقراطية حيثما أمكن ذلك، ارتأت اللجنة إجراء الانتخابات في دير البلح .

ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية والقوى الوطنية والمجتمعية إلى تقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية في مدينة دير البلح، مؤكدة التزامها الكامل بحماية حق المواطن في اختيار ممثليه.

كما أعربت اللجنة عن أملها في التمكن من استكمال المسار الديمقراطي في جميع الهيئات المحلية في قطاع غزة فور تحسن الأوضاع وتوفر البيئة الملائمة لعقد الانتخابات فيها.

