الإثنين 19 يناير 2026 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بنيران جيش الاحتلال بمشروع بيت لاهيا شمال غزة



غزة / سما/

أصيب عدد من المواطنين اليوم الاثنين، جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع حبوب بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد المواطن الشاب شاهر أدهم حدايد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس.

وبحسب المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 71,550 شهيدًا و171,365 مصابًا.

وبينت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفع إلى 465 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 1,287، فيما جرى انتشال 713 جثمانًا.

