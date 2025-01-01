ترامب يدعو بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام غزة"

  1. الرئيسية
الإثنين 19 يناير 2026 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو/ وكالات/

 أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام غزة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "نعم، في الواقع، تلقى الرئيس بوتين أيضا دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام".

وأضاف: "في الوقت الحالي ندرس كل تفاصيل هذا الاقتراح (للانضمام إلى مجلس السلام)، بما في ذلك الأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل توضيح كل الفروق الدقيقة".

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن "مجلس السلام غزة" الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.

