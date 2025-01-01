  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب ينشئ جسما بديلا للامم المتحدة..فرنسا ترفض المشاركة في "مجلس السلام" الأميركي لإدارة غزة

الإثنين 19 يناير 2026 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب ينشئ جسما بديلا للامم المتحدة..فرنسا ترفض المشاركة في "مجلس السلام" الأميركي لإدارة غزة



القدس المحتلة / سما/

أكّد مصدر مقرّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا "لا تنوي الرد بشكل إيجابي" على الدعوة الأميركية للانضمام إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بغزة، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المصدر لوكالة فرانس برس إلى أن ميثاق المجلس "يتجاوز الإطار الحصري لقطاع غزة"، موضحًا أن الدعوة "تطرح تساؤلات كبرى، لا سيما فيما يتعلق باحترام مبادئ وهيكلية الأمم المتحدة، التي لا يمكن، تحت أي ظرف من الظروف، المساس بها".

ويأتي هذا الموقف الفرنسي وسط جدل دولي حول تشكيل المجلس الذي يضم، إلى جانب الولايات المتحدة، دولًا مثل مصر وقطر وتركيا، في خطوة أثارت انتقادات واسعة في إسرائيل، حيث اعتبر مسؤولون أن القرار لم يُنسق مسبقًا مع تل أبيب ويهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية.

ويعد مجلس السلام محاولة أمريكية لإدارة مرحلة انتقالية في غزة تحت إشراف دولي، إلا أن رفض باريس المشاركة يوضح مدى الحذر الأوروبي من المساس بالشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة، في ظل استمرار التوترات في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يحذر:"خطة ترامب تعزز حماس بغزة" وتلاشي نتائج الحرب على القطاع

القناة 12 العبرية : السلطة الفلسطينية تعود لإدارة غزة من بوابة حكومة التكنوقراط

جسم مواز للامم المتحدة يقوده الرئيس الاميركي..هذه هي الشخصيات الجديدة التي دعاها ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” الخاص بغزة

تفاصيل جديدة .. أكسيوس: واشنطن تضع نتنياهو عند حده لاعتراضه على مجلس السلام

القيادة المركزية الأمريكية تكشِف: عسكريون مصريون يتواجدون بمقر (كريات غات) لتنفيذ خطّة ترامب

وزيرة أمريكية متزوجة في "علاقة غير لائقة" مع موظف لديها اصطحبت مرؤوسين إلى نادي تعرّ

سموتريتش يتهم مصر وبريطانيا بتقويض أمن إسرائيل : يجب فتح معبر رفح لتهجير سكان غزة ..

الأخبار الرئيسية

محامٍ من مؤيدي الحزب الجمهوري يفجّر "زلزالا" سياسيا: ترامب غير لائق للمنصب ذهنيا وأخلاقيا

تقرير أمني إسرائيلي: “حماس” تسارع لإعادة بناء قدراتها مستفيدة من خطة ترامب للسلام

سموتريتش يتهم مصر وبريطانيا بتقويض أمن إسرائيل : يجب فتح معبر رفح لتهجير سكان غزة ..

ترامب: لم أعد ملزما بالتفكير بالسلام فقط ..

جسم مواز للامم المتحدة يقوده الرئيس الاميركي..هذه هي الشخصيات الجديدة التي دعاها ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” الخاص بغزة

الاتصالات الفلسطينية