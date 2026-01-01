القاهرة: مشاورات مصرية مع السعودية والكويت وباكستان لدعم لجنة إدارة غزة

القاهرة /سما/

أجرى وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي يوم الاثنين، اتصالات هاتفية مع نظرائه في السعودية والكويت وباكستان، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بشأن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن الاتصالات تناولت التطورات في قطاع غزة، حيث جرى تأكيد ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلًا عن أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد وزراء الخارجية على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وصون مُقدَّرات شعوب المنطقة، وتجنيبها مخاطر اتساع نطاق التوتر وتداعياته.