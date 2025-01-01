  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سموتريتش يتهم مصر وبريطانيا بتقويض أمن إسرائيل : يجب فتح معبر رفح لتهجير سكان غزة ..

الإثنين 19 يناير 2026 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يتهم مصر وبريطانيا بتقويض أمن إسرائيل : يجب فتح معبر رفح لتهجير سكان غزة ..



القدس المحتلة/سما/

دعا وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش اليوم إلى تفكيك المقر الأمريكي في كريات جات.

وقال إنه ينبغي إخراج "دول مثل مصر وبريطانيا المعادية لإسرائيل والتي تقوض أمنها" من المقر.

وأضاف ساخراً: "قد يظن المرء أن المصريين من أشدّ المعجبين بإسرائيل.

انتقد سموتريتش دمج عناصر تركية وقطرية في الهيئات المُخصصة لإدارة غزة، ضمن المرحلة الثانية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سموتريتش: "أردوغان هو السنوار، وقطر هي حماس، لا فرق بينهما. إن فكرة توقع نتائج إيجابية هي فكرة سخيفة وغير واقعية. ويتضح هذا الأمر يومًا بعد يوم من خلال هويات أعضاء جميع الهيئات التي نسمع عن إنشائها لإدارة غزة".

وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات خلال حفل تأسيس مستوطنة ياتسيف في غوش عتصيون جنوب بيت لخمغ. أُنشئت المستوطنة دون موافقة الدولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وكانت واحدة من 19 مستوطنة وافق الكابنيت على تنظيمها القانوني في ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأكد سموتريتش مجددا دعمه لفرض الحكم العسكري في قطاع غزة، وتشجيع هجرة سكان غزة منه.

وقال: "لقد حان الوقت لتوجيه إنذار قصير الأجل لحماس من أجل تفككها الحقيقي ونفيها، ومباشرةً بعد انقضائه، اقتحام غزة بكل قوة، وتدمير حماس عسكرياً ومدنياً، وفتح معبر رفح سواء بموافقة مصرية أو بدونها، والسماح لسكان غزة بالمغادرة.

الأكثر قراءة اليوم

هجوم اسرائيلي غير مسبوق على صهر الرئيس الاميركي "كوشنير" ..

لهذه الأسباب تراجع ترامب عن مهاجمة ايران في اللحظة الأخيرة..

القناة 12 العبرية : السلطة الفلسطينية تعود لإدارة غزة من بوابة حكومة التكنوقراط

قناة عبرية : مصر توسع نفوذها العسكري في الصومال لمواجهة التمدد الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يحذر:"خطة ترامب تعزز حماس بغزة" وتلاشي نتائج الحرب على القطاع

وثيقة: النصّ الحرفيّ للاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري الشرع مع "قسد" : طي صفحة الانقسام

تفاصيل جديدة .. أكسيوس: واشنطن تضع نتنياهو عند حده لاعتراضه على مجلس السلام

الأخبار الرئيسية

ترامب: لم أعد ملزما بالتفكير بالسلام فقط ..

جسم مواز للامم المتحدة يقوده الرئيس الاميركي..هذه هي الشخصيات الجديدة التي دعاها ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” الخاص بغزة

ترامب: حان الوقت لإبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند.. وسيتم احتلالها قريبا..

توتر في دولة الاحتلال بسبب تركيا وقطر .. من يحكم غزة بعد الحرب؟

غزة

القيادة المركزية الأمريكية تكشِف: عسكريون مصريون يتواجدون بمقر (كريات غات) لتنفيذ خطّة ترامب

الاتصالات الفلسطينية