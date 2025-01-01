سموتريتش يتهم مصر وبريطانيا بتقويض أمن إسرائيل : يجب فتح معبر رفح لتهجير سكان غزة ..

القدس المحتلة/سما/

دعا وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش اليوم إلى تفكيك المقر الأمريكي في كريات جات.

وقال إنه ينبغي إخراج "دول مثل مصر وبريطانيا المعادية لإسرائيل والتي تقوض أمنها" من المقر.

وأضاف ساخراً: "قد يظن المرء أن المصريين من أشدّ المعجبين بإسرائيل.

انتقد سموتريتش دمج عناصر تركية وقطرية في الهيئات المُخصصة لإدارة غزة، ضمن المرحلة الثانية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سموتريتش: "أردوغان هو السنوار، وقطر هي حماس، لا فرق بينهما. إن فكرة توقع نتائج إيجابية هي فكرة سخيفة وغير واقعية. ويتضح هذا الأمر يومًا بعد يوم من خلال هويات أعضاء جميع الهيئات التي نسمع عن إنشائها لإدارة غزة".

وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات خلال حفل تأسيس مستوطنة ياتسيف في غوش عتصيون جنوب بيت لخمغ. أُنشئت المستوطنة دون موافقة الدولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وكانت واحدة من 19 مستوطنة وافق الكابنيت على تنظيمها القانوني في ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأكد سموتريتش مجددا دعمه لفرض الحكم العسكري في قطاع غزة، وتشجيع هجرة سكان غزة منه.

وقال: "لقد حان الوقت لتوجيه إنذار قصير الأجل لحماس من أجل تفككها الحقيقي ونفيها، ومباشرةً بعد انقضائه، اقتحام غزة بكل قوة، وتدمير حماس عسكرياً ومدنياً، وفتح معبر رفح سواء بموافقة مصرية أو بدونها، والسماح لسكان غزة بالمغادرة.