ترامب: لم أعد ملزما بالتفكير بالسلام فقط ..

واشنطن / وكالات /

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يعد مُلزماً بالتفكير في السلام فقط، في ظل ما وصفه بتحديات تهدّد الأمن العالمي، مصعدا لهجته بشأن غزو جزيرة غرينلاند الشاسعة التابعة للدنمارك.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس وزراء النرويج، الدولة التي تُمنح فيها جائزة نوبل للسلام، أشار ترامب إلى عدم فوزه بالجائزة كمبرر لعدم التقيد بخطاب السلام، مدعيا أن العالم لن يكون آمنا دون سيطرة أمريكية كاملة على غرينلاند.

وكتب ترامب إلى رئيس الوزراء يوهانس غيرستسترا: "لم أعد أشعر بأنني ملزم بالتفكير في السلام فقط.

كتب ترامب في رسالة حصلت عليها وسائل إعلام أمريكية، من بينها بلومبيرغ وبي بي إس، بعد إرسالها أيضاً إلى عدد من السفراء الأوروبيين في واشنطن: "عزيزي يوهانس، بما أن بلدك قرر عدم منحي جائزة نوبل للسلام لإنهاء أكثر من ثماني حروب، لم أعد أشعر بأنني ملزم بالتفكير في السلام فقط".

وأضاف: "مع أن هذا الأمر سيظل دائماً عاملاً مهماً، إلا أنني الآن أستطيع التفكير فيما هو خير وصواب للولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار ترامب فورًا إلى ادعائه، الذي أُثيرت حوله تساؤلات، بأن الصين وروسيا تتطلعان إلى هذه الجزيرة العملاقة الغنية بالموارد غير المستغلة..

وتابع قائلا:" لا تستطيع الدنمارك الدفاع عن هذه الأرض ضد روسيا والصين، ولماذا تدّعي ملكيتها لها أصلاً؟ لا توجد وثائق مكتوبة، الأمر ببساطة أن سفينة رست هناك منذ قرون، وقد رست سفن أخرى هناك أيضا.

واضاف " لقد قدمت لحلف الناتو أكثر مما قدمه أي شخص آخر منذ تأسيسه، والآن، على الناتو أن يفعل شيئاً من أجل الولايات المتحدة. لن يكون العالم آمناً ما لم نسيطر سيطرة كاملة على غرينلاند. شكراً لكم! الرئيس دونالد ترامب».