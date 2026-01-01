  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكشف عن نقاط الخلاف بين سوريا وإسرائيل والتي تُعطل التوصل لـ”اتفاق أمني”.. ما علاقة “حزب الله” ؟

الإثنين 19 يناير 2026 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن نقاط الخلاف بين سوريا وإسرائيل والتي تُعطل التوصل لـ”اتفاق أمني”.. ما علاقة “حزب الله” ؟



القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الإثنين، عن آخر التطورات المرتبطة بالاتفاقات قيد البحث بين سوريا وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن “الاتفاقات قيد البحث مع سوريا تشمل انسحابا من 9 مواقع عسكرية سيطرت عليها إسرائيل في الجولان”.
وأضافت: “من بين البنود الخلافية في المحادثات بين سوريا وإسرائيل وقف المساعدات الإسرائيلية للطائفة الدرزية في جنوب سوريا ومحيط دمشق”.
وبحسب المصادر، “هناك نقاشات حول انسحاب إسرائيلي من مناطق استراتيجية في جبل الشيخ مقابل ضمانات أمنية من دمشق”.
ونقلت الصحيفة تحذيرا عن الجيش الإسرائيلي من “بند محتمل يقضي بتقييد الضربات الإسرائيلية داخل سوريا بما يهدد بتعاظم قوة حزب الله”.

وبحسب الجيش فإن “أي تقييد للعمليات قد يسمح بإعادة فتح ممرات تهريب السلاح من إيران والعراق إلى حزب الله عبر سوريا”.
وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل من إسرائيل وسوريا، للتوصل إلى اتفاق من شأنه استقرار الوضع الأمني على حدودهما، وربما يكون الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية مستقبلا.

الأكثر قراءة اليوم

هجوم اسرائيلي غير مسبوق على صهر الرئيس الاميركي "كوشنير" ..

أول إجراء رسمي .. شعث يوقع بيان مهمة “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”

لهذه الأسباب تراجع ترامب عن مهاجمة ايران في اللحظة الأخيرة..

القناة 12 العبرية : السلطة الفلسطينية تعود لإدارة غزة من بوابة حكومة التكنوقراط

قناة عبرية : مصر توسع نفوذها العسكري في الصومال لمواجهة التمدد الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يحذر:"خطة ترامب تعزز حماس بغزة" وتلاشي نتائج الحرب على القطاع

لهذه الأسباب .. ترامب تراجع عن مهاجمة إيران حاليا

الأخبار الرئيسية

هذه هي الشخصيات الجديدة التي دعاها ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” الخاص بغزة

ترامب: حان الوقت لإبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند.. وسيتم احتلالها قريبا..

توتر في دولة الاحتلال بسبب تركيا وقطر .. من يحكم غزة بعد الحرب؟

غزة

القيادة المركزية الأمريكية تكشِف: عسكريون مصريون يتواجدون بمقر (كريات غات) لتنفيذ خطّة ترامب

تفاصيل جديدة .. أكسيوس: واشنطن تضع نتنياهو عند حده لاعتراضه على مجلس السلام

الاتصالات الفلسطينية