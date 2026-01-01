ترامب: حان الوقت لإبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند.. وسيتم احتلالها قريبا..

وكالات / سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الدنمارك لم تتمكن من فعل أي شيء ⁠لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند، مضيفاً "حان الوقت لذلك الآن وسيتم".

وأصر ترامب مراراً على أنه لن يرضى بأقل من ملكية ⁠بلاده لغرينلاند، وهي إقليم ⁠يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك، ⁠في حين يصر قادة كل من الدنمارك وغرينلاند على أن الجزيرة ليست للبيع، وليست هناك رغبة في أن تكون جزءاً من الولايات المتحدة.

وأكدت الدول الأوروبية الثماني التي هدّدها الرئيس الأميركي ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية، بسبب معارضتها طموحاته للاستحواذ على إقليم غرينلاند الدنماركي، وحدة موقفها، الأحد، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي ردوداً محتملة.

وبدأ في بروكسل، مساء أمس الأحد، اجتماع طارئ لسفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، وفقاً لمصادر دبلوماسية.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يسفر عن نتائج فورية، سيسمح الاجتماع بتبادل وجهات النظر بشأن الردود المحتملة على التهديدات الجديدة الصادرة عن ترامب والتي أثارت ردود فعل قوية.