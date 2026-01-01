هذه هي الشخصيات الجديدة التي دعاها ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” الخاص بغزة

سما / وكالات /

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكيل “مجلس السلام” الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول السبت تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه.

وكان البيت الأبيض أوضح أنه وفقا للخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، سيتم تشكيل مجلس سلام يرأسه ترامب فيما اشارت مصادر غربية الى ان ترامب يحاول تشكيل جسم مواز للامم المتحدة يتحكم هو في قراراته وتوجهاته ويشكل هيئة عليا لقيادة العالم والتدخل في النزاعات الدولية.

وإلى جانب هذا المجلس، أُنشئت هيئتان أخريان مرتبطتان به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة موقتا، و”مجلس تنفيذي” يبدو أنه سيضطلع بدور استشاري.

وكشفت الرئاسة الأميركية عن أسماء سياسيين ودبلوماسيين سيشاركون في “مجلس السلام” أو في “المجلس التنفيذي”، وأعلن مسؤولون آخرون تلقيهم دعوات. وفي ما يلي عرض لآخر المعطيات المتوافرة:

– تأكيد من البيت الأبيض –

أكد البيت الأبيض أن مجلس السلام برئاسة ترامب سيتناول قضايا مثل “تعزيز القدرات الإدارية والعلاقات الإقليمية وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والتمويل واسع النطاق وتحرك رؤوس الأموال” لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت عامين.

وهذه أسماء شخصيات يُعرف أنها ستشارك في مجلس السلام.

– الرئيس الأميركي دونالد ترامب

– وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

– المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف

– صهر ترامب والوسيط جاريد كوشنر

– رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير

– الملياردير الأميركي مارك روان

– رئيس البنك الدولي أجاي بانغا

– مستشار ترامب روبرت غابرييل

وسيشرف “مجلس السلام” على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة إدارة القطاع موقتا والتي تهدف إلى “الإشراف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة”.

وتتألف اللجنة من 15 شخصية فلسطينية، ويرأسها علي شعث وهو نائب وزير سابق.

أما الهيئة الثالثة فهي “المجلس التنفيذي”، ويتوقع أن “يساهم في دعم الإدارة الفعالة وتقديم خدمات متطورة تعزز السلام والاستقرار والازدهار لسكان غزة”، بحسب واشنطن.

والأسماء الأولى المعروف أنها ستشارك فيه هي:

– المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف

– صهر ترامب والوسيط جاريد كوشنر

– رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير

– الملياردير الأميركي مارك روان

– الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط

– المبعوثة الأممية للشرق الأوسط سيغريد كاغ

– وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

– الوزير القطري علي الذوادي

– مدير المخابرات المصرية حسن رشاد

– الملياردير الإسرائيلي ياكير غاباي

– وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي

– قادة أجانب –

وأكد عدد من القادة الأجانب تلقيهم دعوة للمشاركة من إدارة ترامب، من دون أن يحددوا ما إذا كانوا يعتزمون قبولها أم لا.

وفي ما يلي قائمة بأسماء من تلقوا هذه الدعوة:

– رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما

– رئيس الأرجنتين خافيير ميلي

– رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

– رئيس وزراء كندا مارك كارني

– رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس

– رئيس مصر عبد الفتاح السيسي

– رئيس تركيا رجب طيب إردوغان

– ملك الأردن عبدالله الثاني

– رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني

– رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان

– رئيس رومانيا نيكوسور دان

– رئيس الباراغواي سانتياغو بينيا

– رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

– رئيس وزراء باكستان شهباز شريف