قرار اسرائيلي بإزالة أشجار في قرية كفر مالك شرق رام الله

رام الله / سما/

أصدر جيش الاحتلال، قرارًا جديدًا يقضي بإزالة طبقة شجرية تمتد على مساحة 35 دونماً من أراضي كفر مالك شرق رام الله.

وينص القرار على أن هذه التعليمات تدخل حيّز التنفيذ فور صدورها، وقد تم توقيعها من قبل قائد قوات جيش الاحتلال أمس الأحد.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن الأراضي المستهدفة محددة في خرائط مرفقة ومعلّمة باللون الأحمر، وتشمل أراضي زراعية تعود للمواطنين، حيث سيتم الشروع بإزالة الغطاء النباتي ونقل أشجار، من بينها أشجار زيتون، كجزء من الإجراءات المقررة.

ولفتت إلى أن القرار يمنح جيش الاحتلال صلاحية تنفيذ الأعمال خلال مدة زمنية قصيرة، مع إتاحة المجال لأصحاب الأراضي المتضررين لتقديم اعتراضاتهم خلال 24 ساعة فقط من موعد تنفيذ الجولة الميدانية، عبر مديرية الارتباط والتنسيق.

وبينت أن أكثر من 10 عائلات ستتضرر جراء هذا الإجراء التعسفي الذي يستهدف الأراضي الزراعية وحقوق أصحابها تحت ذرائع أمنية، لافتا إلى أن المجلس القروي بالتعاون مع أصحاب الأراضي ماضون باتخاذ الإجراءات القانونية والاعتراض على القرار.