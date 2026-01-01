  1. الرئيسية
الشرطة الفلسطينية تداهم وكراً للمخدرات وتحبط عملية تهريب كبيرة شمال القدس

الإثنين 19 يناير 2026 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية تداهم وكراً للمخدرات وتحبط عملية تهريب كبيرة شمال القدس



القدس المحتلة / سما/

 في عملية نوعية دقيقة، تمكنت المباحث العامة في شرطة ضواحي القدس، وفرع مكافحة المخدرات، من مداهمة أحد الأوكار لتهريب المخدرات، وإحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المواد التي يُشتبه بأنها الحشيش المخدر وعددها ( 108 ) بلاطات، شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، ان فرع المباحث العامة ومكافحة المخدرات، تلقت معلومات استخبارية دقيقة حول محاولة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى محافظات الوطن.

وعلى ضوء هذه المعلومات، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة من مراقبة ومتابعة وتحريات ميدانية مكثفة، أسفرت عن الوصول إلى وكر يُستخدم كمحطة لتخزين المواد المخدرة والانطلاق منها.

وأضاف العميد إرزيقات أنه، وخلال مداهمة الوكر في ساعات متأخرة من الليلة ، تم ضبط ( 108 ) بلاطات يُشتبه بأنها الحشيش المخدر، حيث جرى التحفظ عليها أصولاً، مؤكداً أن العمل ما زال مستمراً لملاحقة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

