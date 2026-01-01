  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل خروقاته .. غارات بخان يونس وقصف مدفعي بدير البلح

الإثنين 19 يناير 2026 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته .. غارات بخان يونس وقصف مدفعي بدير البلح



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 101 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى اصابات في خان يونس وغزة.

واستشهد الشاب جمعة عمر حامد متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين عدة غارات جوية شرق خان يونس ضمن مناطق سيطرة جيش الاحتلال.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

