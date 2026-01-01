  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يطلق عملية عسكرية تمتد أياما في الخليل

الإثنين 19 يناير 2026 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يطلق عملية عسكرية تمتد أياما في الخليل



رام الله/سما/

اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل في الضفة الغربية، الليلة الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن قواتهما بدأت، الليلة الماضية، عملية عسكرية واسعة في حي جبل جوهر بمدينة الخليل، بذريعة القضاء على ما وصفاه بـ"البنى الإرهابية" و"ضبط وسائل قتالية".

وذُكر في بيان مشترك للجيش والشاباك أن "العملية تأتي في إطار جهود أمنية متواصلة لملاحقة مطلوبين ومصادرة أسلحة"، مشيرًا إلى أن "النشاط العسكري سيستمر لعدة أيام بحسب تطورات الميدان".

وأضاف البيان أن "القوات تعمل في المنطقة بمشاركة وحدات عسكرية وأمنية مختلفة"، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، ستة مواطنين من مناطقة مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت جمال موسى ردايدة (47 عاما)، وعبد الله حسين ردايدة (41 عاما) من العبيدية شرقا، ومحمد أكرم علاء الدين (22 عاما)، وعبد الكريم محمد زواهرة (23 عاما)، وسيف محمد علاء الدين (19 عاما) من قرية المعصرة، وإسماعيل منير فواغرة (21 عاما) من قرية واد رحال جنوبا، بعد دهم منازلهم ومنازل ذويهم.

وفي منطقة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات للاحتلال اقتحمت قباطية وداهمت منازل في حارة أبو الرُب وفتشتها واعتقلت الشاب محمد أبو الرُب ونشرت فرق المشاة في شوارع البلدة.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل فشلت في التدخل باختيار أعضاء اللجان الدولية لإدارة غزة وادارة ترامب بدأت تفقد صبرها اتجاه نتنياهو

هجوم اسرائيلي غير مسبوق على صهر الرئيس الاميركي "كوشنير" ..

مصادر أمريكية وإسرائيلية: نتنياهو “كاذب ومخادع” واحتجاجه على “لجنة غزة” مجرد استعراض

ترامب يسعى لوضع سيطرته على أموال "مجلس السلام في غزة" ودول كبرى تتحضر للتمرد على المشروع

أول إجراء رسمي .. شعث يوقع بيان مهمة “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”

لهذه الأسباب تراجع ترامب عن مهاجمة ايران في اللحظة الأخيرة..

لهذه الأسباب .. ترامب تراجع عن مهاجمة إيران حاليا

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة .. أكسيوس: واشنطن تضع نتنياهو عند حده لاعتراضه على مجلس السلام

الجيش الإسرائيلي يحذر:"خطة ترامب تعزز حماس بغزة" وتلاشي نتائج الحرب على القطاع

القناة 12 العبرية : السلطة الفلسطينية تعود لإدارة غزة من بوابة حكومة التكنوقراط

الرئيس الإيراني: أي هجوم على "خامنئي" سيؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة ..

هجوم اسرائيلي غير مسبوق على صهر الرئيس الاميركي "كوشنير" ..

الاتصالات الفلسطينية