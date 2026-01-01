جيش الاحتلال يطلق عملية عسكرية تمتد أياما في الخليل

رام الله/سما/

اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل في الضفة الغربية، الليلة الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن قواتهما بدأت، الليلة الماضية، عملية عسكرية واسعة في حي جبل جوهر بمدينة الخليل، بذريعة القضاء على ما وصفاه بـ"البنى الإرهابية" و"ضبط وسائل قتالية".

وذُكر في بيان مشترك للجيش والشاباك أن "العملية تأتي في إطار جهود أمنية متواصلة لملاحقة مطلوبين ومصادرة أسلحة"، مشيرًا إلى أن "النشاط العسكري سيستمر لعدة أيام بحسب تطورات الميدان".

وأضاف البيان أن "القوات تعمل في المنطقة بمشاركة وحدات عسكرية وأمنية مختلفة"، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، ستة مواطنين من مناطقة مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت جمال موسى ردايدة (47 عاما)، وعبد الله حسين ردايدة (41 عاما) من العبيدية شرقا، ومحمد أكرم علاء الدين (22 عاما)، وعبد الكريم محمد زواهرة (23 عاما)، وسيف محمد علاء الدين (19 عاما) من قرية المعصرة، وإسماعيل منير فواغرة (21 عاما) من قرية واد رحال جنوبا، بعد دهم منازلهم ومنازل ذويهم.

وفي منطقة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات للاحتلال اقتحمت قباطية وداهمت منازل في حارة أبو الرُب وفتشتها واعتقلت الشاب محمد أبو الرُب ونشرت فرق المشاة في شوارع البلدة.