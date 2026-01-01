حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما إلى غائم جزئي باردا إلى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار بمشيئة الله تعالى لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة نتيجة لتأثر البلاد بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة حيث يتوقع تشكل الانجمتد والصقيع في مناطق واسعة من البلاد، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غد بمرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة ويتوقع تشكل الصقيع في مناطق واسعة من البلاد، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الليل والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية وفي ساعات الليل يحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مساء إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحرخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية هذا اليوم، من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

كما حذرت المواطنين والمزارعين خلال ليلة وصباح الثلاثاء وصباح الأربعاء من خطر تشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من البلاد ومن خطر التزحلق على الطرقات.