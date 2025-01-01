  1. الرئيسية
قمة ثنائية بين السيسي وترامب الأربعاء على هامش منتدى دافوس العالمي

الإثنين 19 يناير 2026 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قمة ثنائية بين السيسي وترامب الأربعاء على هامش منتدى دافوس العالمي



سما / وكالات /

أعلن الإعلامي المصري أحمد موسى عن عقد قمة ثنائية مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء على هامش مشاركتهما في منتدى دافوس العالمي.

وقال موسى إن الرئيس السيسي سيتوجه إلى سويسرا يوم الإثنين 19 يناير للمشاركة في منتدى دافوس، وستشهد زيارته عقد قمة مع الرئيس ترامب، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت لقاءات واتصالات كثيرة بين الجانبين، منها رسالة من ترامب إلى السيسي، رد عليها الرئيس المصري برسالة مماثلة أمس.
وأوضح موسى خلال برنامجه على فضائية “صدى البلد” المصرية، أن مصر بذلت “جهدا هائلا” في الفترة الأخيرة بشأن قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وأن الرئيس ترامب أكد دور مصر والرئيس السيسي في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، رغم التداعيات والتأثير المباشر على مصر وأمنها القومي.
وأكد أن قضية سد النهضة الإثيوبي ستكون بشكل مؤكد على جدول أعمال القمة المصرية الأمريكية، بالإضافة إلى مناقشة ملف منطقة القرن الإفريقي والتحديات الموجودة فيها، وتأثيرها على أمن المنطقة والعالم العربي وأمن العالم بالكامل، وحركة التجارة العالمية.
وأشار موسى إلى أن القمة ستتناول أيضا ما يجري في العالم بشكل عام من قضايا مختلفة، وما يجري في السودان وكل المناطق التي تشهد تطورات واضطرابات وفوضى، مؤكدا أن كل ذلك سيكون محور اللقاء بين الرئيسين.

يأتي اللقاء المرتقب في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” الـ56، الذي ينطلق فعالياته في مدينة دافوس بجبال الألب السويسرية يوم الإثنين، ويستمر حتى 23 يناير، ويجمع نحو 3000 مشارك، من بينهم 64 رئيس دولة وحكومة، و6 من قادة مجموعة السبع، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إضافة إلى نحو 1700 من كبار قادة الأعمال، مع ممثلين عن 130 دولة.
ويركز المنتدى هذا العام على قضايا الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي والتحديات البيئية، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.
ويعد هذا اللقاء الثاني بين السيسي وترامب منذ عودة الأخير إلى الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2025، ويبني على علاقات تاريخية قوية بين البلدين، شملت دعما أمريكيا لمصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاقتصاد، مع خلافات سابقة حول قضايا حقوق الإنسان.

