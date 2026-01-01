الجيش الإسرائيلي يحذر:"خطة ترامب تعزز حماس بغزة" وتلاشي نتائج الحرب على القطاع

القدس المحتلة / سما/

نقلت صحيفة هآرتس، الليلة عن الجيش الاسرائيلي تحذيره بوجود فجوة بين التفاهمات المقدمة للجيش الإسرائيلي والخطط الموضوعة للمرحلة المقبلة واليوم التالي بغزة .

وزعم الجيش الاسرائيلي وفقا للصحيفة أن حماس استأنفت جمع التبرعات وتسعى لإعادة إنتاج الأسلحة في غزة.

وقال مصدر امني للصحيفة الاسرائيلية: "هناك نية لبناء أبراج شاهقة في غزة الجديدة تُطل على المستوطنات الجنوبية ومواقع الجيش الإسرائيلي - وهذا أمر لا يمكن تصوره من منظور أمني".

واكد الجيش الاسرائيلي ان خطة ترامب ستعزز من قوة حماس ووجودها وستؤدي إلى فشل خطط القوات ونقاط القوة التي أحرزتها خلال الحرب .

وكان البيت الأبيض قد اعلن عن أعضاء مجلس السلام في غزة.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا عن أعضاء "مجلس السلام" الذي من المفترض أن يشرف على تنفيذ المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب في غزة، وتحديدًا إعادة إعمار القطاع ونزع سلاحه.

وفي الوقت نفسه، أعلن عن هيئة أخرى ستعمل تحت إشراف هذا المجلس وفوق اللجنة الفلسطينية المعلنة، والمفترض أن تدير فعليًا ما يجري على الأرض

ووفقًا لبيان البيت الأبيض، فإن أعضاء المجلس هم: وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمسؤول القطري علي الذوادي، ورئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، والملياردير الأمريكي مارك روان، ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، والمبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وقطب العقارات الإسرائيلي ياكير غاباي، ومبعوثة الأمم المتحدة سيغريد كاغ.

كما ورد أنه تم تشكيل مجلس للسلام، سيعمل خلال فترة رئاسة ترامب، وتتمثل مهمته في الإشراف على تنفيذ بنود الخطة العشرين، وتعبئة الموارد الدولية، وضمان المساءلة والتنسيق بين الأطراف المعنية

وبحسب البيان، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والتي ستتولى إدارة القطاع خلال الفترة الانتقالية. وسيترأس اللجنة الدكتور علي شعث ، الذي سيُكلف بمهمة إعادة الخدمات العامة، وبناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في حياة المدنيين في غزة، تمهيداً لحكم مستدام.

وأضاف البيان: "دعماً لمكتب الممثل السامي ولجنة عمل غزة (الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية)، يجري إنشاء مجلس تنفيذي لغزة. وسيسهم هذا المجلس في دعم الحوكمة الرشيدة وتوفير خدمات متميزة تعزز السلام والاستقرار والازدهار لسكان غزة.

عُيّن نيكولاي ملادينوف ممثلاً سامياً لمجلس السلام في غزة، وتتمثل مهمته في التنسيق بين المجلس والحكومة المدنية في غزة، والإشراف على مجالات الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية.

كما أُعلن عن إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار، ستُكلف بالحفاظ على الأمن، وتنفيذ انسحاب شامل، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار. وسيتولى قيادة هذه القوة اللواء جاسبر جيفرز.

وأكد البيان أيضاً أن الولايات المتحدة ستعمل بالتعاون مع إسرائيل والدول العربية والجهات الدولية الفاعلة الأخرى لتنفيذ الخطة، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع الحكومة المدنية في غزة ومجلس السلام والقوة الدولية لتحقيق الاستقرار.