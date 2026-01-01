القناة 12 العبرية : السلطة الفلسطينية تعود لإدارة غزة من بوابة حكومة التكنوقراط

رام الله/سما/

قالت القناة ال12 الاسرائيلية، مساء الاحد، انه ورغم التصريحات الإسرائيلية برفض وجود السلطة بغزة، لكنها عادت إلى غزة عبر مسار ملتوٍ من خلال حكومة التكنوقراط المسؤولة عن إعادة بناء غزة .

واضافت القناة:"خلف خطاب إعادة الإعمار والإدارة المدنية في قطاع غزة، تتضح حقيقة أكثر تعقيداً. تمثل لجنة التكنوقراط الفلسطينيين، التي اجتمعت لأول مرة في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع،والتي تمثل عودة هادئة للسلطة الفلسطينية إلى غزة، خلافاً للتصريحات الإسرائيلية. مضيفة ان حماس رحبت بهذه الخطوة، وقد تعتبرها هيئة شكلية ستتولى مسؤولية إعادة الإعمار والتمويل، بينما تبقى السيطرة الأمنية والسلطة الفعلية في يدها على حد زعمها

تقول القناة ان عودة السلطة الفلسطينية عبر طريق ملتوٍ: تُظهر اللجنة مظهراً مهنياً ومدنياً، لكنها في الواقع تشكل آلية تعود من خلالها السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، حيث يرتبط معظم أعضائها بها وشغلوا مناصب رئيسية داخل صفوفها، على عكس التصريحات الإسرائيلية حول "اليوم التالي".

تضيف القناة بان حماس رحبت بإنشاء اللجنة، على ما يبدو لأنها لا تُعتبر تهديداً حكومياً أو أمنياً، بل هيئة ستتحمل مسؤولية إعادة الإعمار والتمويل والإدارة المدنية - في حين أن هناك حكومة ذات سيادة واحدة في قطاع غزة، وهي حماس.

وتابعت" لا يوجد نزع سلاح على جدول الأعمال: لم تتناول اللجنة مسألة نزع سلاح حماس، وظلت القوة العسكرية للمنظمة الإرهابية خارج نطاق النقاش".

تقول القناة ان علي شعث، رئيس لجنة التكنوقراط - المسؤولة عن إعادة تأهيل قطاع غزة والتخطيط الاستراتيجي له. ولد في خان يونس ويقيم حاليًا في الضفة الغربية. يحمل شهادة دكتوراه في الهندسة، وشغل عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، منها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة النقل كنائب لياسر عرفات، وفي هيئة المدن الصناعية والتجارة الحرة.

وأعلن ترامب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإنشاء لجنة التكنوقراط.

وتقول القناة انه ومن الناحية العملية، فإن الخطوة الأمريكية تفصل التقدم السياسي والمدني وبالتالي تدرك حماس أنه من الممكن مواصلة عملية إعادة الإعمار بالرغم من بقاء جثمان اسير إسرائيلي بغزة.

وتضيف "على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو المتكررة بأن السلطة الفلسطينية لن تعود للسيطرة على غزة، إلا أن مشاركتها في هذه العملية واضحٌ وجلي. فمعظم أعضاء اللجنة الفنية ينتمون إلى السلطة الفلسطينية، وقد شغل بعضهم مناصب رئيسية في مؤسساتها المدنية والأمنية.

وزعمت القناة ان حماس تسعى جاهدة لتطبيق نموذج حزب الله في غزة - المسؤولية المدنية وإعادة التأهيل في أيدي هيئة مدنية، مقابل السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة من حماس