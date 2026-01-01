  1. الرئيسية
حسين الشيخ : كرامة المواطن خط أحمر وتعزيز السلم الأهلي أولويتنا

الأحد 18 يناير 2026 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

زار نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، يوم الأحد، مقر القيادة العامة للشرطة الفلسطينية بمدينة رام الله.

واجتمع الشيخ بمدير عام جهاز الشرطة اللواء علام السقا، ومساعديه ومدراء الدوائر، واطلع منهم على تقارير العمل والخطط التطويرية.

ووضع نائب الرئيس الحضور في صورة أبرز المستجدات السياسية والدولية.

كما قدم الشكر والتقدير لجهاز الشرطة أفراداً وضباطا على ما يقدمونه من عمل مهم، وأداء رائع، مشيدا بأداء كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومشدداً على ضرورة احترام كرامة المواطن وتعزيز السلم الأهلي.

وشارك بالزيارة وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

