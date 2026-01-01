  1. الرئيسية
وثيقة: النصّ الحرفيّ للاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري الشرع مع "قسد" : طي صفحة الانقسام

الأحد 18 يناير 2026 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق/ وكالات/

وقّع الرئيس السوريّ، أحمد الشرع، مساء يوم الأحد، اتفاقا بشأن اندماج قوات سورية الديمقراطية ("قسد") مع مؤسسات الدولة، يقضي بوقف إطلاق نار شامل على كل الجبهات، وانسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة للتنظيم إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

وينص الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري بشأن اندماج قسد في مؤسسات الدولة على ما يلي:-

- الاتفاق ينص على دمج كافة المؤسسات المدنية بمحافظة الحسكة، ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

- استلام الحكومة السورية مسؤولية المعابر الحدودية في مناطق شمال شرق سورية.

- وقف إطلاق نار شامل وفوري على الجبهات كافة في شمال شرق سورية.

- التزام الحكومة السورية بعدم التعرض لمقاتلي قسد وموظفي الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية.

- التزام قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد في شمال شرق سورية إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسمائهم.

- إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، لضمان المشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

- إخلاء عين العرب كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة مدنية من أبناء المدينة.

- مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث.

- دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء تنظيم الدولة في مؤسسات الحكومة السورية.

وأوصى الرئيس السوري "عشائرنا العربية بالتزام الهدوء، وفتح المجال لتطبيق بنود الاتفاق مع قسد".

