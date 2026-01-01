قبرص وإسرائيل تقتربان من اتفاق نهائي حول حقل "أفروديت" للغاز الطبيعي

القدس المحتلة / سما /

تقترب قبرص وإسرائيل من صياغة الاتفاق الثنائي بشأن إدارة حقل "أفروديت –إيشاي" للغاز الطبيعي والتي باتت في مراحلها النهائية، وفق ما نقلته مصادر لوكالة الأنباء القبرصية، الأسبوع الماضي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، من المتوقع أن يزور وفد من إسرائيل جزيرة قبرص خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، لإجراء مفاوضات مكثفة تتعلق باستكمال تفاصيل الاتفاق.

وأفادت المصادر ذاتها بأن "المسودة النهائية للاتفاق، التي تتضمن ملاحظات الجانب الإسرائيلي، تم إرسالها إلى قبرص، بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد بين الجانبين في إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لتنظيم آليات تطوير وإدارة الحقل المشترك، في ظل مساعٍ لتسوية القضايا التقنية والقانونية العالقة تمهيدًا للتوقيع الرسمي على الاتفاق، في إطار تحالفات وتوازنات إقليمية أوسع.

وفي هذا السياق، كانت شركة "نيوميد إنرجي" قد أفادت، في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأن الشركاء في حقل "أفروديت" — "نيوميد إنرجي"، وشركة "شيفرون"، وشركة "شل" — صادقوا على تنفيذ مرحلة التخطيط الهندسي التفصيلي، بكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 106 ملايين دولار، تبلغ حصة الشراكة فيها نحو 32 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ المرحلة يأتي ضمن خطة التطوير المُحدَّثة لحقل "أفروديت"، ويُعد مرحلة أساسية ومطلوبة قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الذي يُتوقع صدوره خلال عام 2027.

ويقع حقل "أفروديت" ضمن البلوك 12، على بعد نحو 170 كيلومترًا من مدينة ليماسول القبرصية، فيما تُقدَّر احتياطاته بنحو 124 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وكانت حكومة قبرص قد صادقت، في شباط/ فبراير الماضي، على خطة التطوير المُحدَّثة للحقل، والتي تنص على قيام الشركاء بإقامة منشأة إنتاج عائمة مستقلة فوق موقع الحقل.

وبموجب الخطة، سيتم تصدير الغاز الطبيعي عبر أنبوب بحري يُربط بمنظومة نقل الغاز المصرية، على أن تصل القدرة الإنتاجية القصوى إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا.

وفي موازاة ذلك، واصل الشركاء في حقل "أفروديت"، إلى جانب حكومة قبرص، وشركة الهيدروكربونات القبرصية، وحكومة مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مفاوضاتهم الرامية إلى توقيع اتفاقيات ملزمة، وذلك استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وُقّعت في شباط/ فبراير الماضي لتصدير الغاز الطبيعي من الحقل إلى مصر.

ونقلت نيوميد إنرجي عن مديرها العام، يوسي أبو، قوله: "هذه خطوة مهمة إضافية نحو تطوير حقل أفروديت. الغاز الطبيعي الذي سيُنتج من أفروديت سيساهم بشكل كبير في اقتصاد قبرص ومصر ودول المنطقة. وهي دليل إضافي على أن الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط يشكل عنصرًا مركزيًا في تعزيز التعاون الإقليمي وتعميق العلاقات بين الدول".