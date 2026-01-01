  1. الرئيسية
نتنياهو يدعو لاجتماع "مجلس الحرب" بعد إعلان ترامب "مجلس السلام" في غزة

الأحد 18 يناير 2026 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدعو لاجتماع "مجلس الحرب" بعد إعلان ترامب "مجلس السلام" في غزة



القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتماع مبكر لمجلس الحرب، صباح الأحد، وذلك رداً على تعيينات أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن هيئات معنية بمسار السلام في غزة.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم إزاء تركيبة ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، معتبرين أنها تتعارض مع السياسة الإسرائيلية، ومشيرين إلى أن إسرائيل لم تُستشر بشأن تشكيله.

ويضم المجلس التنفيذي، الذي سيتولى الإشراف على إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، مسؤولين من تركيا وقطر، وهما دولتان انتقدتا السلوك الإسرائيلي خلال الحرب في القطاع.

وفي المقابل، أشار فلسطينيون إلى غياب أي تمثيل لهم ضمن هذه الهيئات.

وقال رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في تصريح لبي بي سي إن المجلس "يبدو هيئة أمريكية تضم بعض العناصر الدولية".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، قوله إن إعلان البيت الأبيض عن هيئة رقابة دولية رئيسية جديدة لغزة "لم يُنسَّق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها".

ووفق الصحيفة، بدا أن نتنياهو يعترض على تركيبة الهيئة الجديدة التي تُعرف باسم "المجلس التنفيذي".

ورغم أن المجلس التنفيذي سيعمل تقنياً تحت مظلة "مجلس السلام" - الذي يترأسه ترامب ويضم قادة عالميين - فإن دوره سيكون أكثر مباشرة في الإشراف على إدارة غزة بعد الحرب، بما يجعله جهة محورية، مقارنة بالدور الأكثر رمزية لمجلس السلام.

