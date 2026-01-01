  1. الرئيسية
إسرائيل فشلت في التدخل باختيار أعضاء اللجان الدولية لإدارة غزة وادارة ترامب بدأت تفقد صبرها اتجاه نتنياهو

الأحد 18 يناير 2026 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل فشلت في التدخل باختيار أعضاء اللجان الدولية لإدارة غزة وادارة ترامب بدأت تفقد صبرها اتجاه نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل كانت على علم مسبق بتركيبة اللجان الدولية المكلفة بإدارة قطاع غزة، وحاولت التدخل في اختيار أعضائها.

ورغم هذه المحاولات، لم تنجح إسرائيل في فرض أي تأثير على تشكيل اللجان، بما يتناقض مع الرواية الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وكشف موقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس ترامب أظهرت صبرا ضئيلا تجاه اعتراضات نتنياهو على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لقطاع غزة.

وأوضح مسؤول أميركي أن نتنياهو لم يُستشر في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكّدًا أن واشنطن ستتعامل مع الملف "وفق طريقتها الخاصة".

