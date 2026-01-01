إسرائيل فشلت في التدخل باختيار أعضاء اللجان الدولية لإدارة غزة وادارة ترامب بدأت تفقد صبرها اتجاه نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل كانت على علم مسبق بتركيبة اللجان الدولية المكلفة بإدارة قطاع غزة، وحاولت التدخل في اختيار أعضائها.

ورغم هذه المحاولات، لم تنجح إسرائيل في فرض أي تأثير على تشكيل اللجان، بما يتناقض مع الرواية الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وكشف موقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس ترامب أظهرت صبرا ضئيلا تجاه اعتراضات نتنياهو على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لقطاع غزة.

وأوضح مسؤول أميركي أن نتنياهو لم يُستشر في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكّدًا أن واشنطن ستتعامل مع الملف "وفق طريقتها الخاصة".