الاحتلال يبدأ دفن الموتى في مقبرة استيطانية بالزاوية غرب سلفيت

الأحد 18 يناير 2026 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبدأ دفن الموتى في مقبرة استيطانية بالزاوية غرب سلفيت



القدس المحتلة / سما /

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدء دفن الموتى في مقبرة استيطانية أقيمت على أراضي الفلسطينيين في بلدة الزاوية غرب سلفيت، في خطوة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد وتوسيع السيطرة الاستيطانية على حساب أراضي البلدة.

وأكد مسير أعمال رئيس بلدية الزاوية، أمير شقير، أن المستوطنين استولوا على نحو 180 دونما في الجهة الغربية من البلدة، حيث جرى تجهيز المقبرة ودفن أحد الموتى فيها، معتبرا ذلك انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الخاصة ومحاولة لتكريس السيطرة على الأرض بالقوة.

وأوضح شقير أن المنطقة المستهدفة تتعرض يوميا لاعتداءات المستوطنين، تشمل اقتلاع أشجار الزيتون وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى إصدار إخطارات تهدف للاستيلاء على نحو 4 آلاف دونم من أراضي البلدة، ضمن مخططات استيطانية تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمنطقة.

وأشار إلى أن المقابر الاستيطانية تستخدم كذريعة لمصادرة مزيد من الأراضي المحيطة وفرض قيود على وصول أصحابها إليها، ما يحوّل هذه المناطق إلى بؤر مغلقة تدعم التوسع الاستيطاني على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، قامت سلطات الاحتلال قبل أيام بمصادرة 695 دونما من "أراضي الدولة" لإقامة حي استيطاني جديد قرب مستوطنة "كرني شومرون"، في منطقة توصف بأنها ذات أهمية إستراتيجية عالية، إذ تؤدي عمليا إلى قطع التواصل الجغرافي بين سلفيت وقلقيلية.

ويهدف التوجه الحكومي المركزي إلى منع نشوء تواصل جغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية، وتحويلها إلى جيوب معزولة، بما يُضعف بشكل كبير القدرة على إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

وتشهد بلدات وقرى محافظة سلفيت تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، في ظل صمت دولي متواصل، ما يهدد الأراضي الزراعية ويقوّض سبل عيش مئات العائلات الفلسطينية في المحافظة.

