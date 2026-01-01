ملك الاردن يتلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام

القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة الخارجية الاردنية، اليوم الأحد، إنّ الملك عبدالله الثاني تلقّى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام لمجلس السلام، وإنّه يجري حاليًّا دراسة الوثائق المرتبطة بالدعوة وفق الإجراءات القانونية الداخلية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ المملكة تثمّن الدور القيادي للرئيس ترامب في التوصّل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الخطة الشاملة للسلام والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وبدأ ترامب تشكيل "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول السبت تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه.

وكان البيت الأبيض أوضح أنه وفقا للخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، سيتم تشكيل مجلس سلام يرأسه ترامب.

وإلى جانب هذا المجلس، أُنشئت هيئتان أخريان مرتبطتان به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة مؤقتا، و"مجلس تنفيذي" يبدو أنه سيضطلع بدور استشاري.

وأكد البيت الأبيض أن مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب سيتناول قضايا مثل "تعزيز القدرات الإدارية والعلاقات الإقليمية وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والتمويل واسع النطاق وتحرك رؤوس الأموال" لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت لعامين.

وسيشرف "مجلس السلام" على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة القطاع مؤقتا والتي تهدف إلى "الإشراف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة".