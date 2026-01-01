مصادر أمريكية وإسرائيلية: نتنياهو “كاذب ومخادع” واحتجاجه على “لجنة غزة” مجرد استعراض

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تشكيل “لجنة قطاع غزة” تم دون تنسيق (أمريكي) مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها، في بيان وصف بغير المألوف والعدواني حتى تجاه الإدارة الأمريكية.

غير أن مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة كشفت أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، وأن احتجاجه على اللجنة يأتي في إطار الاستعراض الإعلامي ومحاولة امتصاص الغضب داخل الائتلاف الحاكم، حسبما ذكرت صحيفتي “هآرتس” و”إسرائيل هيوم”.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء وجه وزير الخارجية جدعون ساعر للتواصل مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو للاعتراض على الخطوة، رغم أن نتنياهو اعتاد شخصيا إدارة العلاقة مع واشنطن.

إلا أن مصدرا أمريكيا أكد، خلافا لتصريحات نتنياهو، أن إسرائيل أبلغت مسبقا وبالتفصيل بجميع التحركات المرتبطة بإعلانات الهيئات الثلاث المعنية بإدارة إعادة إعمار قطاع غزة، بما في ذلك اللجنة التنفيذية الفلسطينية والحكومة التكنوقراطية المؤلفة من 15 عضوًا، معظمهم شغلوا مناصب سابقة في السلطة الفلسطينية.

وجاء تصعيد نتنياهو العلني عقب الإعلان عن أعضاء اللجنة، التي تضم شخصيات بارزة من قطر وتركيا ومصر والإمارات، ما فجر موجة اعتراض داخل حكومة الاحتلال والمعارضة على حد سواء.

غير أن مصدرا مطلعا شدد على أن إدخال هذه الأطراف لا يتعارض مع سياسة نتنياهو، إنما يعد نتيجة مباشرة لخياراته خلال السنوات الماضية.

وفي هجوم لاذع، قال عضو “الكنيست” الحاخام جلعاد كريف إن نتنياهو “قد يكذب على قاعدته التي تعبده، لكنه لا يستطيع الكذب على غالبية الإسرائيليين”، معتبرا أن مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنح قطر وتركيا دورا فيه، هو انعكاس مباشر لسياسات نتنياهو وتحوله إلى “دمية بيد النظام القطري”، على حد تعبيره، مضيفا أن نتنياهو “باع المصالح الأمنية لإسرائيل قبل السابع من أكتوبر ويواصل بيعها اليوم”.

في السياق ذاته، شن وزراء “اليمين” المتطرف هجوما حادا على إشراك قطر وتركيا، حيث قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن “الدول التي ألهمت حماس لا يمكن أن تحل محلها”، داعيا نتنياهو إلى التمسك بموقفه “حتى لو أدى ذلك إلى خلاف مع الولايات المتحدة”.

كما طالب وزير ما بسمى “الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير بالعودة إلى الحرب الشاملة على غزة، ورفض أي لجنة لإدارة أو إعادة إعمار القطاع.