شابيرو : سيحاول ترامب اغتيال خامنئي هذا الأسبوع

الأحد 18 يناير 2026 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شابيرو : سيحاول ترامب اغتيال خامنئي هذا الأسبوع



توقع دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل والمسؤول البارز في البنتاغون، أن يحاول الرئيس دونالد ترامب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي هذا الأسبوع.

وكتب شابيرو على موقع X Network: "إن تصريحات ترامب لموقع بوليتيكو حول الحاجة إلى قيادة جديدة في إيران، واستفزازات خامنئي المتهورة تجاه ترامب، تدفعني للاعتقاد بأن ترامب سيحاول اغتيال المرشد الأعلى هذا الأسبوع".

وأضاف شابيرو: "قريبا، ستتواجد مجموعة حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، مما سيسهل على الولايات المتحدة شن ضربات واسعة النطاق على إيران".

