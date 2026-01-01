ترامب يسعى لوضع سيطرته على أموال "مجلس السلام في غزة" ودول كبرى تتحضر للتمرد على المشروع

القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى فرض سيطرته المباشرة على التمويل المالي لـ"مجلس السلام" المعني بقطاع غزة.

وقالت الوكالة أن تلك الخطوة قد تعد غير مقبولة بالنسبة لغالبية الدول المرشحة للمشاركة في هذه المبادرة. وذكرت أن مشروع النظام الأساسي للمجلس ينص على أن يتولى ترامب بنفسه التحكم في الأموال، وهو شرط ترى مصادر مطلعة أنه قد يدفع العديد من الدول إلى رفض الانضمام للمجلس.

وبحسب بلومبيرغ، فقد وجهت دعوات إلى عدد من الدول الأوروبية للمشاركة، إلا أن بعض هذه الدول "تعارض بشدة" الصيغة التي يقترحها ترامب، وتعمل بشكل جماعي على الطعن في بنودها.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة فايننشال تايمز قد نقلت سابقا عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن تنظر إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة باعتباره "بديلا محتملا للأمم المتحدة"، أو هيئة موازية غير رسمية يمكن أن تتعامل مع نزاعات أخرى إلى جانب قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التشكيلة النهائية للهيئة الإدارية للمجلس قد يعلن عنها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة دافوس السويسرية، وفقا لدبلوماسيين تحدثوا إلى الصحيفة.