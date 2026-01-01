استمرار الخروقات : غارات برفح وخان يونس ونسف منازل بغزة واطلاق نار نار بالبريج

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه المئة في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى اصابات في عدة مناطق فيما توفيت طفلة عمرها 27 يوما نتيجة البرد الشديد ما يرفع الوفيات نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى ثمانية.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فيما نفذت طائرات الاحتلال عدة غارات جوية برفح وخان يونس ضمن مناطق سيطرة جيش الاحتلال.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية متبقية في مناطق يسيطر عليها شرق مدينة وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شرقي حي التفاح وبلدة جباليا شمالي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق آليات الجيش نيرانها بكثافة شرقي مخيم البريج وسط القطاع، في إطار استمرار التوتر والتصعيد الميداني في عدد من المناطق.