  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استمرار الخروقات : غارات برفح وخان يونس ونسف منازل بغزة واطلاق نار نار بالبريج

الأحد 18 يناير 2026 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار الخروقات : غارات برفح وخان يونس ونسف منازل بغزة واطلاق نار نار بالبريج



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه المئة في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى اصابات في عدة مناطق فيما توفيت طفلة عمرها 27 يوما نتيجة البرد الشديد ما يرفع الوفيات نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى ثمانية.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فيما نفذت طائرات الاحتلال عدة غارات جوية برفح وخان يونس ضمن مناطق سيطرة جيش الاحتلال.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية متبقية في مناطق يسيطر عليها شرق مدينة وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شرقي حي التفاح وبلدة جباليا شمالي قطاع غزة  بالتزامن مع إطلاق آليات الجيش نيرانها بكثافة شرقي مخيم البريج وسط القطاع، في إطار استمرار التوتر والتصعيد الميداني في عدد من المناطق.

الأكثر قراءة اليوم

ميلشيات إسرائيل في غزة تهاجم اللجنة الإدارية وتتعهد بإفشال خطة ترامب للسلام في القطاع

كل ما تريد معرفته عن الكيانات الأربعة التي ستدير قطاع غزة..

تعرف على الجنرال "جاسبر جيفرز" قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة ..

الكويت تسقط جنسيّتها فجأةً عن “سفيرها الذي يُمثّلها” في لندن ..

ميلادينوف: نأمل في نهاية الفترة الانتقالية أن يتم توحيد غزة والضفة تحت قيادة واحدة ويجب دعم لجنة التكنوقراط لتنفيذ مهمتها

مكتب نتنياهو: تركيبة لجنة إدارة غزة لم تتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستنا الرسمية

أبو هولي يرحب بالفتوى الشرعية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التي تجيز دفع أموال الزكاة لدعم الاونروا

الأخبار الرئيسية

ترامب يطالب الدول بمليار دولار مقابل عضوية مجلس السلام بغزة وهكذا سيكون عمله ..

مصادر أمريكية وإسرائيلية: نتنياهو “كاذب ومخادع” واحتجاجه على “لجنة غزة” مجرد استعراض

مسؤول أمريكي لنتنياهو: غزة الآن أصبحت شأنا امريكيا وليست شأنك وسنتعامل معها وفق رؤيتنا

ترامب

ترامب يسعى لوضع سيطرته على أموال "مجلس السلام في غزة" ودول كبرى تتحضر للتمرد على المشروع

شعث يعلن رسميا أعضاء لجنته الفلسطينية لإدارة غزة وعملها ينطلق من القاهرة تمهيدا للانتقال إلى القطاع

الاتصالات الفلسطينية