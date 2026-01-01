ترامب يفاجئ مجلس السلام بعرض العضوية على شخصية برازيلية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن يكون أحد الأعضاء المؤسسين لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة.

ونقلت قناة "سي إن إن برازيل" عن مصادرها، أن ترامب وجه رسالة بهذا الصدد إلى الرئيس البرازيلي عبر سفارة البرازيل في واشنطن.

ولم توضح المصادر ما إذا قبل لولا دا سيلفا عرض ترامب أم لا.

وشهدت العلاقات بين ترامب ولولا دا سيلفا بعض التوترات في وقت سابق على خلفية عدد من القضايا، بما فيها الرسوم التجارية وملف الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو المحكوم عليه بالسجن، والذي كان أحد أقرب حلفاء ترامب في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت الرئاسة التركية السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية للسلام وحل النزاع في المنطقة.

وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في منشور على منصة "إكس" يوم السبت، إن الدعوة أُرسلت في 16 كانون الثاني/ يناير، مؤكداً أن ترامب، بصفته مؤسس مجلس السلام، يسعى إلى ضم إردوغان ضمن أعضاء المجلس المؤسسين الذين سيقودون المبادرات المتعلقة بقطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المصري السبت خلال مؤتمر صحفي أن القاهرة تدرس بدورها دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى المجلس ذاته. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لإشراك الدول الفاعلة إقليمياً ودولياً في إشراف المجلس على الحكم المؤقت لقطاع غزة، الذي يشهد وقف إطلاق نار هش منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبها أعلنت البحرين، السبت، تلقيها دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، بأن المنامة "تلقت دعوة من الولايات المتحدة الصديقة للانضمام إلى مجلس السلام" بغزة.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، وفق الوكالة، عن تقدير المنامة "لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام العادل والمستدام في المنطقة".