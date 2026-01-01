الضفة: اقتحامات واعتقالات ومستوطنون يهاجمون فلسطينيين وممتلكاتهم

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، شملت مداهمة وتفتيش المنازل والتنكيل بأصحابها، وفي الوقت نفسه، وسعت عصابات المستوطنين من هجماتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الأسيرة المحررة أسيل الطيطي بعد اقتحام منزلها في مخيم بلاطة بنابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد بشير بركات في مخيم العين غربي نابلس بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي بلدة صيدا شمال طولكرم، اعتقل أربعة شبان هم أحمد باسل عجاج، أمجد رأفت أشقر، معتز أمجد ناجي عودة، وعز إياد غالب أشقر.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي حماد في حي الطيرة، والشاب محمود قدح من قرية شقبا، كما اعتقل شابان آخران من قرية عابود شمال غرب رام الله، وهما محمود جهاد دار صالح ومحمد رياض دار صالح بعد مداهمة محل تجاري في القرية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير عمار غرب رام الله دون تسجيل اعتقالات أو مداهمات.

وداهمت قوات الاحتلال حي القرعان وبلدة عزون في قلقيلية، وأطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، كما اقتحمت بلدة حوشان غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز عند مدخل مخيم قلنديا شمال القدس، بالإضافة إلى اقتحام منطقة كفر عقب.

وفي حادث منفصل، أصيب أربعة أشخاص، بينهم متضامنون أجانب، خلال هجوم واسع نفذه عشرات المستوطنين على تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس شمال القدس.

وأفادت المصادر المحلية أن الإصابات شملت يوسف زواهرة وزوجته، وتم نقلهما إلى مستشفى مجمع فلسطين الطبي، فيما نُقل المصابون الآخرون إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع الإصابات ونقلتهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما هاجم مستوطنون مركبة فلسطينية عند مدخل قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وألحقوا أضرارا مادية بها دون تسجيل إصابات.

وتشهد قرية أم صفا والمناطق المحيطة بها تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط حماية قوات الاحتلال.