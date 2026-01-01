مسؤول أمريكي لنتنياهو: غزة الآن أصبحت شأنا امريكيا وليست شأنك وسنتعامل معها وفق رؤيتنا

القدس المحتلة / سما /

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى مساء السبت أن الإدارة الأمريكية لم تنسق مع إسرائيل بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية لقطاع غزة.

لكنه اضاف قائلا: "لم نبلغ نتنياهو مسبقا بتشكيل اللجنة التنفيذية، فغزة الآن شأننا وليست شأنه".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "إذا أراد نتنياهو أن تتعامل إدارة ترامب مع غزة، فسنتعامل معها بطريقتنا".

وقال المسؤول الرفيع أيضاً: "من الأفضل لنتنياهو أن يركز على إيران ويترك لنا التعامل مع غزة. سيمارس سياسته، وسنواصل المضي قدما في تنفيذ خطتنا".

وخلص المسؤول الأمريكي إلى القول: "لا ننوي الدخول في جدال مع نتنياهو، ولا يمكنه حقاً أن يعارضنا. لم يكن أحد يتوقع أن نصل إلى ما وصلنا إليه في غزة، لكننا نجحنا في ذلك".

وفي الوقت نفسه، أصدرت حكومة الخبراء الفلسطينية في غزة بيانها السياسي: "نحن ملتزمون باستعادة الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تشكل أساس الكرامة الإنسانية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة.

وأعلن مكتب نتنياهو في وقت سابق أن الإعلان عن تشكيل اللجنة التنفيذية لقطاع غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل، ويتعارض مع سياستها.

وجاء في البيان: "أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الخارجية بالتواصل مع وزير الخارجية الأمريكي بشأن هذه المسألة". وكان البيت الأبيض قد أعلن الليلة الماضية عن تشكيل اللجنة، موضحاً أنها ستضم وزير الخارجية التركي، ومسؤولاً رفيع المستوى في الحكومة القطرية، ورئيس المخابرات المصرية.