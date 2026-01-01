  1. الرئيسية
الطقس: منخفض جوي مصحوب بأمطار وعواصف رعدية

الأحد 18 يناير 2026 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي، حيث يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم، وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائما الى غائم جزئي باردا الى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط أرتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً الى شديد البرودة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الليل والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي خلال الأحد والإثنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة هطول الأمطار، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

