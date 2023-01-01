الجيش الإسرائيلي يدعي قتل عناصر من حماس و”الجهاد الإسلامي” في غزة

القدس المحتلة / سما/

ادعى الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه “قضى” على عدد من عناصر حركتي حماس و”الجهاد الإسلامي” في غزة، بزعم أن الفصائل الفلسطينية “انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق من الأسبوع الجاري غرب رفح جنوبي القطاع”.

وجاء في بيان صادر عن الجيش: “ردًا على الانتهاك الخطير في منطقة رفح خلال الأسبوع المنصرم، الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) يقضيان على عدد من عناصر منظمتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في أنحاء القطاع”.

وزعم بيان الجيش أن “الفصائل الفلسطينية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق من الأسبوع الجاري غرب رفح جنوبي القطاع”.

وادعى أن “مسلحين أطلقوا النار باتجاه آلية عسكرية مدرعة تابعة للجيش”.

وقال البيان إن “المستهدفين هم: محمد حامد محمد حولي، قائد قسم العمليات في منطقة مخيمات الوسطى في حركة حماس”، على حد قوله.

وأشار إلى أن من “بين المستهدفين أيضًا، أشرف عدنان محمد خطيب، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في منطقة مخيمات الوسطى في حركة الجهاد الإسلامي، وسعيد خالد علي عبد الرحمن، مسؤول القنص في كتيبة دير البلح ضمن مخيمات الوسطى في حركة حماس”.

ولم تعلق حماس و”الجهاد الإسلامي”، فورا على ما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.

ومدينة رفح، توجد ضمن المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي بالقطاع ضمن “الخط الأصفر”، المنصوص عليه باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب الإبادة في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.