  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مكتب نتنياهو: تركيبة لجنة إدارة غزة لم تتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستنا الرسمية

السبت 17 يناير 2026 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو: تركيبة لجنة إدارة غزة لم تتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستنا الرسمية



أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، رفضها لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، مؤكدة أن الإعلان لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياساتها الرسمية.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لم يتم التنسيق معنا بشأن تشكيل الهيئة الإدارية لقطاع غزة المرتبطة بما يُعرف بـ'مجلس السلام'، ونرى أن هذا الإعلان يتعارض مع السياسة الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وجه وزير الخارجية الإسرائيلي بالتحرك بهذا الشأن وتوجيه موقف إسرائيل الرسمي إلى وزير خارجية الولايات المتحدة.

ووصفت تقارير عبرية الإعلان الصادر عن مكتب نتنياهو، بمثابة مواجهة علنية بين الأخير والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب ما أوردت هيئة البث العامة العبرية ("كان 11")، فإن مكتب نتنياهو يرفض تفصيل سبب معارضة تركيبة لجنة إدارة غزة، في وقت يحمل رئيس الحكومة وزير خارجيته المسؤولية كون مكتبه كان على تنسيق مع إدارة ترامب بشأن الإعلان عن تركيبة اللجنة.

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء ..البيت الأبيض يعلن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

ميلشيات إسرائيل في غزة تهاجم اللجنة الإدارية وتتعهد بإفشال خطة ترامب للسلام في القطاع

تعرف على الجنرال "جاسبر جيفرز" قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة ..

أبو هولي يرحب بالفتوى الشرعية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التي تجيز دفع أموال الزكاة لدعم الاونروا

اسعار صرف العملات

شهداء في غارات جوية شرقي غزة والبريج وإطلاق نار برفح وخان يونس

"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تهدد سوريا بإعادة فرض العقوبات

الأخبار الرئيسية

شعث يعلن رسميا أعضاء لجنته الفلسطينية لإدارة غزة وعملها ينطلق من القاهرة تمهيدا للانتقال إلى القطاع

ترامب : حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران

كل ما تريد معرفته عن الكيانات الأربعة التي ستدير قطاع غزة.. صلاحيات وحدود الدور وغموض حول نقاط عالقة وشائكة

ميلادينوف: نأمل في نهاية الفترة الانتقالية أن يتم توحيد غزة والضفة تحت قيادة واحدة ويجب دعم لجنة التكنوقراط لتنفيذ مهمتها

تعرف على الجنرال "جاسبر جيفرز" قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة ..

الاتصالات الفلسطينية