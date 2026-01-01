مكتب نتنياهو: تركيبة لجنة إدارة غزة لم تتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستنا الرسمية

أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، رفضها لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، مؤكدة أن الإعلان لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياساتها الرسمية.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لم يتم التنسيق معنا بشأن تشكيل الهيئة الإدارية لقطاع غزة المرتبطة بما يُعرف بـ'مجلس السلام'، ونرى أن هذا الإعلان يتعارض مع السياسة الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وجه وزير الخارجية الإسرائيلي بالتحرك بهذا الشأن وتوجيه موقف إسرائيل الرسمي إلى وزير خارجية الولايات المتحدة.

ووصفت تقارير عبرية الإعلان الصادر عن مكتب نتنياهو، بمثابة مواجهة علنية بين الأخير والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب ما أوردت هيئة البث العامة العبرية ("كان 11")، فإن مكتب نتنياهو يرفض تفصيل سبب معارضة تركيبة لجنة إدارة غزة، في وقت يحمل رئيس الحكومة وزير خارجيته المسؤولية كون مكتبه كان على تنسيق مع إدارة ترامب بشأن الإعلان عن تركيبة اللجنة.