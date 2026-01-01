ترامب : حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران

وكالات / سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ بوليتيكو، يوم السبت،" حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران، وعلى خامنئي إدارة البلاد بشكل صحيح والكف عن قتل الناس"، وأضاف"حكام إيران يعتمدون على القمع والعنف" وتابع"إيران أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء قيادة خامنئي"

وقال ترامب إن إيران أصبحت «أسوأ مكان للعيش في العالم» نتيجة ما وصفه بسوء قيادة المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدًا أن الأوضاع المعيشية والإنسانية تدهورت بشكل حاد تحت الحكم الحالي.

ترامب يتهم النظام الإيراني بالقمع والعنف

وأضاف ترامب، في تصريحات لمجلة «بوليتيكو»، أن حكام إيران يعتمدون على القمع والعنف بمستويات غير مسبوقة، معتبرًا أن استخدام القوة ضد الشعب بات سمة أساسية في إدارة البلاد.

ترامب: خامنئي دمر إيران بالكامل

وشدد ترامب على أن خامنئي «دمر إيران بالكامل»، متهمًا إياه باستخدام العنف المفرط وقتل المدنيين بدلًا من إدارة شؤون الدولة بشكل مسؤول يخدم الشعب الإيراني.

ودعا ترامب خامنئي إلى «إدارة البلاد بشكل صحيح والكف عن قتل الناس»، معتبرًا أن استمرار النهج الحالي سيقود إيران إلى مزيد من العزلة والانهيار.

وأكد ترامب أن الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران، مشيرًا إلى أن التغيير السياسي بات ضرورة في ظل الأزمات المتراكمة التي تعيشها البلاد.

رسوم على دول أوروبية

ومن جهة أخرى، أعلن ترامب فرض رسوم بنسبة 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا بسبب قضية غرينلاند.

كما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على غرينلاند اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، مؤكدا أن هذه الرسوم ستستمر إلى حين التوصل إلى اتفاق يقضي بشراء الولايات المتحدة للجزيرة.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دعمت الدنمارك لسنوات طويلة من خلال عدم فرض رسوم جمركية عليها، معتبراً أن الوقت قد حان لكي "ترد الجميل"، مشددا على أن "السلام العالمي بات على المحك".

وأكد ترامب أن بلاده لن تسمح لأي طرف بالمساس بما وصفه بـ"الأرض المقدسة، غرينلاند"، طالما أن الأمن القومي الأمريكي في خطر، معتبرا أن الوجود الدنماركي وبعض الدول الأوروبية الأخرى في الجزيرة يشكل "خطرا على سلامة الكوكب"، وأن اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء هذا الوضع أصبح أمرا ضروريا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية المفروضة على الدول الأوروبية ستظل سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق تشتري الولايات المتحدة بموجبه غرينلاند، مشيراً إلى أن حاجة واشنطن للاستحواذ على الجزيرة أصبحت أكثر إلحاحا في ظل تطور منظومات الدفاع، وفي مقدمتها منظومة "القبة الذهبية" وأنظمة الأسلحة الحديثة.

وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التفاوض مع الدنمارك والدول الأوروبية المعنية بشأن مسألة الاستحواذ على غرينلاند، رغم تصاعد حدة التوتر حول هذا الملف.