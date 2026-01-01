  1. الرئيسية
الخليل : مستوطنون يهاجمون المواطنين بمسافر يطا

السبت 17 يناير 2026 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل : مستوطنون يهاجمون المواطنين بمسافر يطا



الخليل/ سما/

هاجمت عصابات المستوطنين، صباح اليوم السبت، منطقة حوّارة في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث أطلق المستوطنون مواشيهم في محيط مساكن المواطنين، واعتدوا على الأهالي.

وأفاد الناشط الإعلامي في مسافر يطا، أسامة مخامرة، أن المستوطنين هاجموا المواطنين واعتدوا بالضرب على المواطن عيسى علي اعطيات، ما أدى إلى إصابته بالإغماء، حيث جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إسرائيلية، وعلى ما يبدو أنه لا يزال قيد الاعتقال، من قبل جيش الاحتلال.

وأضاف مخامرة أن قوات جيش الاحتلال اقتحمت المكان، واحتجزت عدداً من المواطنين، قبل أن تعتقل المواطن أحمد علي اعطيات، كما طلبت من المواطن عادل الحمامدة التوجه لمقابلة الشرطة الإسرائيلية يوم غد.

