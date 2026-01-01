الصحة:شهيد و6 إصابات خلال يوم بغزة

غزة / سما/

أعلنت الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدًا واحدًا و6 إصابات، جراء استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وأفادت الصحة بغزة بوفاة طفلة تبلغ من العمر 27 يومًا نتيجة البرد الشديد، ما يرفع عدد وفيات الأطفال بسبب موجات البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 8 وفيات.

واشارت الصحة الى ان حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023،ارتفع إلى 71,548 شهيدًا، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 171,353 إصابة.

ولفتت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 464 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,275 إصابة، وسُجّلت 712 حالة انتشال لجثامين الشهداء من تحت الركام وفي مناطق متفرقة من القطاع.

ونوهت الجهات المختصة أنه جرى إضافة 92 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد اكتمال بياناتهم واعتمادهم رسميًا من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 كانون الثاني/يناير 2026 وحتى 16 كانون الثاني/يناير 2026.