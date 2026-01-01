  1. الرئيسية
خامنئي: ترامب مسؤول عن سقوط قتلى في احتجاجات ايران الاخيرة

السبت 17 يناير 2026 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: ترامب مسؤول عن سقوط قتلى في احتجاجات ايران الاخيرة



حمل المرشد الإيراني علي خامنئي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية التسبب في سقوط ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات.

وقال خامنئي، في كلمة له اليوم السبت "نعتبر الرئيس الأميركي مجرمًا، بسبب ما تسبب به من خسائر بشرية وأضرار مادية في البلاد".

كما انتقد ما وصفها بـ "الاتهامات والافتراءات التي وجهها ترامب بحق الشعب الإيراني".

واعتبر أن "التحريض ‌الأخير ضد إيران كان مختلفا لضلوع الرئيس ‍الأميركي فيه شخصيا"، وفق قوله.

إلى ذلك، قال إن "ترامب يقف وراء الفتنة الأخيرة في البلاد". وأضاف أن "هؤلاء المرتبطون بإسرائيل وأميركا تسببوا في أضرار جسيمة وقتلوا الآلاف خلال الاحتجاجات".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة دعمت الفتنة في إيران كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه"، مشددا على أن السلطات "لن تجر البلاد إلى حرب لكنها لن تدع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب".

أما في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فأقر خامنئي بأنه سيء، مضيفاً أن المواطنين يواجهون صعوبات حقيقية.

