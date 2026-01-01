  1. الرئيسية
أهالي المغير يشيعون جثمان الشهيد الطفل محمد نعسان

السبت 17 يناير 2026 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي المغير يشيعون جثمان الشهيد الطفل محمد نعسان



رام الله / سما/

- شيع أهالي قرية المغير شرق رام الله، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل محمد سعد سامي نعسان ( 14 عاما)، الى مثواه الأخير .

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد، بعد أن ألقت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى ساحة وسط القرية، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، قبل أن يُنقل الى المقبرة ليوارى الثرى.

يشار الى ان أن الطفل نعسان استشهد يوم أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، في المواجهات التي اندلعت في القرية.

