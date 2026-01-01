  1. الرئيسية
السيسي يشيد برسالة ترامب واهتمامه بمحورية قضية نهر النيل لمصر

السبت 17 يناير 2026 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يشيد برسالة ترامب واهتمامه بمحورية قضية نهر النيل لمصر



وكالات / سما/

 أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها "التطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة".

وكتب السيسي في منشور على فيسبوك: "أُثمّن رسالة الرئيس دونالد ترامب، وجهوده المٌقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة".

كما ثمن الرئيس المصري، "اهتمام الرئيس ترامب بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري"، مشيرا إلى أن "مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف. وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري".

وأضاف أنه وجّه "خطابا للرئيس ترامب تضمن الشكر والتقدير وتأكيد الموقف المصري، وشواغلنا ذات الصلة بالأمن المائي المصري، والتأكيد على الدعم المصري لجهوده والتطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة".

