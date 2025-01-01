أبو هولي يرحب بالفتوى الشرعية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التي تجيز دفع أموال الزكاة لدعم الاونروا

رام الله/سما/



رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي، بالفتوى الشرعية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تجيز دفع أموال الزكاة والصدقات والتبرعات لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

واكد أبو هولي في بيان صحفي اليوم (الأربعاء) بأن هذه الفتوى تمثل سنداً شرعياً قوياً يعزز من صمود الشعب الفلسطيني ويساهم في دعم استمرار العمل الإنساني الحيوي الذي تقدمه الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين تزيد أعدادهم عن 6.2 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وأوضح أبو هولي بان إصدار الفتوى جاء استجابة لطلب وفد دائرة شؤون اللاجئين برئاسته خلال لقائه امين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب سانو بمدينة جدة في ديسمبر 2025.

وأشاد بالدور المحوري للمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وموقفه الأصيل والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين والاونروا، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأونروا من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى تقويض ولايتها وإنهاء عملها.

وطالب أبو هولي امين عام مجمع الفقه بتعميم الفتوى على كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومخاطبة وزارات الأوقاف والشؤون الدينية لديها بضرورة اعتماد الفتوى وتعميمها، وحث الشعوب الإسلامية والمؤسسات الزكوية على توجيه مساهماتها لدعم "الأونروا"، بما يضمن استمرارية خدماتها الحيوية في ظل الظروف الراهنة.

واكد بضرورة اتخاذ المجمع الإجراءات اللازمة للمضي قدماً في عقد واستضافة "الندوة العالمية" قبل شهر رمضان المقبل، والتي تهدف من خلالها إلى وضع هذه الفتوى حيز التنفيذ العملي وتأصيلها في الوعي الجمعي للأمة، كآلية فعالة لتوفير الدعم المالي المستدام للأونروا لتمكينها من تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين

ودعا أبو هولي الدول الإسلامية وشعوبها والمؤسسات الخيرية إلى التفاعل الإيجابي مع الفتوى الشرعية، وتخصيص جزء من زكاة أموالهم وصدقاتهم لدعم الأونروا وبرامجها الإغاثية والتعليمية والصحية، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وتصاعد الأزمات في مناطق عمليات الاونروا الخمسة.