الجيش السوري يدخل منطقة غرب الفرات مع بدء انسحاب قوات “قسد” منها..

سما / وكالات /

أعلن الجيش السوري، السبت، دخول منطقة غرب الفرات مع بدء انسحاب تنظيم “قسد” منها.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، إن “طلائع قوات الجيش العربي السوري بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر”.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أن تنفيذ انسحاب تنظيم قسد من غرب الفرات سيبدأ صباح اليوم السبت، وبعدها ستبدأ قوات الجيش العربي السوري بدخول المنطقة، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ومساء الجمعة، ادعى التنظيم، أنه سيسحب عناصره من غرب نهر الفرات نحو شرقه، وذلك بعد ساعات قليلة من بدء الجيش السوري استهداف مواقعه بمنطقة دير حافر شرق مدينة حلب (شمال)، حيث كان يطلق منها مسيرات “انتحارية” باتجاه مدينة المدينة، وكانت سببا في منع الأهالي من مغادرة المنطقة.

والاثنين، أرسل الجيش السوري قوات إلى شرق مدينة حلب، عقب رصده وصول مزيد من “المجاميع المسلحة” لتنظيم “قسد” وفلول النظام المخلوع قرب مدينتي مسكنة ودير حافر.

ويتنصل “قسد” من تطبيق بنود اتفاق أبرمه مع الحكومة في 10 مارس 2025، وينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.

كما ينص الاتفاق على إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز في هذه المناطق، ويشدد على وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قوات التنظيم من حلب إلى شرق الفرات.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة في الحكم.