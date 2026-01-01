  1. الرئيسية
حماس: تفاخر وزير الحرب الاسرائيلي بتدمير غزة اعتراف صريح بجرائم الإبادة الجماعية

السبت 17 يناير 2026 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن تفاخر وزير الحرب الاسرائيلي بتدمير قطاع غزة وتهنئته لجنوده على هذه الجريمة، اعتراف صريح بجرائم الإبادة الجماعية، في ضوء ما كشفت عنه وسائل إعلام غربية حول حجم الدمار، يشكّل تأكيداً جديداً على الاستهتار غير المسبوق في التاريخ الحديث بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأوضح قاسم اليوم السبت، أن ما يحدث في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي يُعد جريمة مكتملة الأركان، وباعتراف علني وصريح، ما يستوجب محاسبة حقيقية لكل منظومة الاحتلال التي تقف خلف هذه الجرائم.

