أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، إلى 71,455 شهيدا، و171,347 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما عنونت الصحف، استشهاد طفل (14 عاما)، برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

استشهاد فتى في المغير أثناء خروجه من صلاة الجمعة.. وانفلات في إرهاب المستوطنين

الرئيس: شعبنا سيبقى صامدًا في أرض الإسراء والمعراج إلى أن يحقق أهدافه بالحرية وتقرير المصير وتجسيد الدولة المستقلة

ترامب يعلن دعمه للجنة التكنوقراط الفلسطينية في غزة

الاتحاد الأوروبي يدعو اسرائيل إلى وقف مشروع E1 الاستيطاني

الرئيس الصيني يؤكد استمرار دعم بلاده لدولة فلسطين

العاهل السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوص طبية

إطلاق حملة لتبني مشروع مقدم للكونغرس الأميركي لمحاسبة إسرائيل

"الأيام":

استشهاد فتى في قرية المغيّر عقب صلاة الجمعة

استشهاد مسنّة وطفلة وإصابات جنوب وشمال القطاع..

غارات وقصف عنيف على طول "الخط الأصفر"

شعث: لجنة إدارة غزة تبدأ عملها بتفويض من القيادة وبتوافق وطني

الاتحاد الأوروبي يدعو اسرائيل إلى وقف مشروع E1 الاستيطاني

عضو كنيست متطرف يقتحم تجمعًا بدويًا شمال أريحا.. مستوطنون يشنون اعتداءات ويسيجون أراضي للاستيلاء عليها

حملة احتلالية تسبق شهر رمضان تطال أكثر من 100 مقدسي

"القدس":

إعدام الطفل محمد نعسان

تواصل عمليات نسف المنازل والمباني في مختلف أنحاء القطاع.. استشهاد طفلين في بيت لاهيا

شعث: بدء العمل من القاهرة ووعود بـ "دعم مالي كبير"

الاتحاد الأوروبي يدعو اسرائيل إلى وقف مشروع E1 الاستعماري

أكثر من 70 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الرياض تسعى لتحالف عسكري مع القاهرة ومقديشو

بالأسماء: البيت الأبيض يعلن تشكيل "مجلس السلام في غزة" بقيادة ترمب