شهداء في غارات جوية شرقي غزة والبريج وإطلاق نار برفح وخان يونس

القدس المحتلة / سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ال ٩٩ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين ببيت لاهيا واصابات بخان يونس.

وفجر اليوم السبت شن طيران الاحتلال غارتين جويتين شرقي مدينة غزة مع تواصل إطلاق النار من مروحيات الاحتلال على طول الحدود الشرقية.

ونفذت طائرات الاحتلال غارة جوية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شمالي مدينة رفح وشرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن إجمالي ما وصل إلى مشافي قطاع غزة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ١٤ شهيد منهم ١٢ شهيد جديد واثنان انتشال و ١٨ إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٤٦٣ اضافة إلى ١٢٦٩ وإجمالي حالات الانتشال: ٧١٢ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ⁠٧١٤٥٥ شهيد و ١٨١٣٤٧ مصاب.