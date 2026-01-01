  1. الرئيسية
"لوفتهانزا" الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى اسرائيل

السبت 17 يناير 2026 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لوفتهانزا" الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى اسرائيل



برلين/ وكالات/

 مددت "لوفتهانزا" الألمانية تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب حتى 31 يناير الجاري في ظل الحديث عن ضربة أمريكية لإيران.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت المجموعة أنها ستسير رحلات إلى إسرائيل حتى 19 يناير الجاري، خلال ساعات النهار فقط.

وتضم مجموعة لوفتهانزا شركات طيران مثل: يورووينغز، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت القناة 12 العبرية عن بيان للمجموعة أن غالبية الرحلات الليلية جرى تحويلها إلى ساعات النهار، فيما ألغي عدد منها، بهدف تمكين أطقم الطيران من العودة إلى قواعدهم دون المبيت داخل إسرائيل.

وشددت لوفتهانزا، على أن سلامة الركاب وطواقمها تأتي على رأس أولوياتها.

وقالت القناة، إن المجموعة مددت تعليق الرحلات الليلية من وإلى تل أبيب حتى 31 يناير الجاري.

وأوضحت لوفتهانزا أنها تتابع التطورات وستواصل تقييم الوضع خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن المسافرين المتأثرين بهذه التغييرات سينقلون تلقائيا إلى رحلات بديلة أو يمكنهم تغيير مواعيد سفرهم.

والخميس، أبلغت المجموعة موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء رحلات، في ظل حديث متصاعد عن ضربة أمريكية محتملة ضد إيران.

