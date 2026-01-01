  1. الرئيسية
الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة

السبت 17 يناير 2026 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط أرتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط أرتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد تدريجيا، يوم غد الأحد، بمنخفض جوي، حيث يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطةالسرعة، والبحر متوسط أرتفاع الموج الى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما الى غائم جزئي باردا الى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط أرتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً الى شديد البرودة، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة هطول الأمطار ، ومن شدة سرعة الرياح، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن ارتفاع موج البحر.

