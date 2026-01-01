بالأسماء ..البيت الأبيض يعلن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

وكالات - سما-

أعلن البيت الأبيض تشكيل "مجلس السلام في غزة" الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب، سيضم في عضويته وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوثي الرئيس ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وأوضح البيت الأبيض أنه تم تعيين آرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى للمجلس، كما جرى تعيين نيكولاي ملادينوف عضوًا في المجلس التنفيذي، ليتولى منصب الممثل السامي لغزة.

وأشار إلى تعيين اللواء جاسبر جيفرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية في غزة، فيما ستتولى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" برئاسة علي شعث الإشراف على استعادة الخدمات وإعادة بناء المؤسسات في القطاع.

وقال البيت الأبيض إن ترامب دعا إلى التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، بما يضمن تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة.