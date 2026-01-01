  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بالأسماء ..البيت الأبيض يعلن تشكيل "مجلس السلام" في غزة

السبت 17 يناير 2026 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء ..البيت الأبيض يعلن تشكيل "مجلس السلام" في غزة



وكالات - سما-

أعلن البيت الأبيض تشكيل "مجلس السلام في غزة" الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب، سيضم في عضويته وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوثي الرئيس ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وأوضح البيت الأبيض أنه تم تعيين آرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى للمجلس، كما جرى تعيين نيكولاي ملادينوف عضوًا في المجلس التنفيذي، ليتولى منصب الممثل السامي لغزة.

وأشار إلى تعيين اللواء جاسبر جيفرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية في غزة، فيما ستتولى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" برئاسة علي شعث الإشراف على استعادة الخدمات وإعادة بناء المؤسسات في القطاع.

وقال البيت الأبيض إن ترامب دعا إلى التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، بما يضمن تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

طهران قادرة على شطب اسرائيل عن الخريطة ..مسؤول أميركي سابق : “العملاء الذي جنّدهم الموساد و (CIA) بإيران لإشعال المظاهرات تم اعتقالهم..

رئيس لجنة إدارة غزة: توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع للقطاع قريباً..

ينكر ابنته ..صديق نتنياهو الأقرب يكشف حقيقته: هستيريا وانهيار أخلاقي يقود للخراب والدمار

الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة تبدأ اجتماعاتها بالقاهرة

تقرير بريطاني: إسرائيل تحرك الخط الأصفر في 16 موقعا إلى عمق غزة

ترامب: سنعلن مجلس السلام قريبا ومهمته نزع السلاح الكامل من غزة وتدمير جميع الأنفاق واعادة الاعمار

تحديد الأهداف مهمة تلّ أبيب..معاريف: تنسيق أمريكي- إسرائيلي غير مسبوق قبيل هجوم محتمل على إيران

الأخبار الرئيسية

ترامب يشكر لإيران إلغاءها “كل عمليات الإعدام المقررة” بحق متظاهرين

تحديد الأهداف مهمة تلّ أبيب..معاريف: تنسيق أمريكي- إسرائيلي غير مسبوق قبيل هجوم محتمل على إيران

رئيس لجنة إدارة غزة: توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع للقطاع قريباً..

طهران قادرة على شطب اسرائيل عن الخريطة ..مسؤول أميركي سابق : “العملاء الذي جنّدهم الموساد و (CIA) بإيران لإشعال المظاهرات تم اعتقالهم..

ترامب: سنعلن مجلس السلام قريبا ومهمته نزع السلاح الكامل من غزة وتدمير جميع الأنفاق واعادة الاعمار

الاتصالات الفلسطينية