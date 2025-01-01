عبد الملك الحوثي يهدد باستهداف أي تمركز إسرائيلي في “أرض الصومال”

سما / وكالات /

قال زعيم جماعة “أنصار الله” في اليمن السيد عبد الملك الحوثي، إن جماعته “جادة” في استهداف أي تمركز إسرائيلي في ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” الانفصالي.

وجاءت تصريحات الحوثي في خطاب متلفز، مساء الخميس، بمناسبة ذكرى مقتل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، نقلته قناة “المسيرة” التابعة لها.

يأتي ذلك بعد إعلان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2025، الاعتراف بالإقليم الانفصالي “أرض الصومال” دولة مستقلة ذات سيادة، وسط رفض عربي ودولي.

وقال الحوثي إن جماعته “تؤكد موقف اليمن الداعم للشعب الصومالي المسلم”، معتبرا أن التطورات في الإقليم تمثل “تهديدا لليمن ولشعوب المنطقة”، وخطرا على البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف: “لا بد من مواقف عملية (..) نحن مستمرون في الرصد، وجادون في استهداف أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، قاعدة عسكرية أو أي تمركز ثابت متاح لنا، ولن نتردد في استهدافه عسكريا”.

وتابع أن إسرائيل “تسعى لتحقيق أهدافها في الصومال” مستغلة موقعه الجغرافي المطل على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، معتبرا ذلك “يهدد المنطقة” ويستهدف السيطرة على الممرات المائية.

وتطرق الحوثي إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى “أرض الصومال”، واصفا إياها بأنها تمت “تسللا” ودون إعلان مسبق.

وحتى مساء الجمعة، لم يصدر أي رد من السلطات الإسرائيلية على تصريحات الحوثيين.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، وصل ساعر إلى “أرض الصومال” في أول زيارة من نوعها، منذ إعلان تل أبيب الاعتراف بالإقليم الانفصالي.

ولم يحظ الإقليم منذ إعلان انفصاله عام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا، فيما لم تتمكن الحكومة المركزية من بسط سيطرتها عليه.

ويكافح الصومال للنهوض بعد عقود من نزاعات وفوضى وكوارث طبيعية، بالإضافة إلى قتال مستمر منذ سنوات ضد الحركة المسلحة المرتبطة بتنظيم “القاعدة”.